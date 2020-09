„Adrenalin ist erst jetzt richtig hoch“

Flushing Meadows und das Spielerhotel, das sind die einzigen Aufenthaltsorte für die Tennis-Spieler. Thiem geht in der wegen des Coronavirus kreierten „Bubble“ nun schon in die vierte Woche. Unter dieser Eintönigkeit leiden so manche Spieler, doch Thiem ist jetzt voll im Wettkampfmodus. „Das Adrenalin ist erst jetzt richtig hoch. Das wird jetzt sogar besser in der Bubble, weil jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit zum Nachdenken ist, weil der Grand-Slam-Modus da ist“, erklärte er. Match-Tag, dann Trainings- und Behandlungs-Tag, dann wieder Match. Da seien die ersten beiden Wochen schwieriger gewesen.