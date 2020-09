Der Sieger des Duells steht im Play-off, für den Verlierer bleibt das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase als Trost. Für Rapid wäre es die insgesamt dritte Teilnahme an der Champions League, bisher war man 1996 und 2005 in der „Königsklasse“ dabei. In der zweiten Quali-Runde gab es einen 1:0-Auswärtserfolg gegen Lok Zagreb, dadurch dürfen die Hütteldorfer schon zumindest mit den rund drei Millionen Euro Startgeld für die Europa League kalkulieren.