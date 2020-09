Wenn sich so ein tonnenschweres Gerät unkontrolliert in Bewegung setzt, dann kann man von Glück reden, wenn das so ausgeht: Ein 17 Tonnen schwerer Mähdrescher kippte am Samstag in St. Nikolai im Sausal um und rutschte den Anhang hinunter. Der Lenker (68) blieb unverletzt, der Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen.