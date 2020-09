Die Polizei in Oberösterreich ist seit Ende August auf der Suche nach einem Tierquäler, der Katzen häutet. Nun ist sein drittes Opfer in Innertreffling in Engerwitzdorf entdeckt worden. Polizeibeamte fanden das leblose Tier am Straßenrand. Es hatte schwere Kopfverletzungen und ihm fehlte das Schwanzfell.