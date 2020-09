In einer Kurve der Silberegger Straße, im Gemeindebereich von Guttaring, kam es am Abend aus bisher noch unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Bei dem Unfall wurde eine Familie aus dem Bezirk St. Veit an der Glan - ein 29-jähriger Mann und seine 29-jährige Frau sowie das dreijährige und 2 Monate alte Kind - schwer verletzt. Die Kinder waren im Auto in Kindersitzen gesichert. Die Insassen des anderen Fahrzeuges blieben unverletzt. Die Verletzten wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.