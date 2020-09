Gleich mehrere fatale Radunfälle ereigneten sich am Samstag in Tirol: Neben dem Todesdrama in Innsbruck - ein 16-jähriger Bursche starb nach einem schrecklichen Sturz kurze Zeit später in der Klinik - kam es auch im Zillertal, auf der Hahntennjochstraße und in Pertisau zu Unfällen, bei denen drei Männer schwer verletzt wurden.