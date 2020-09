Was war das für ein Mega-Spektakel in Monza! Pierre Gasly hat sich am Sonntag bei einem chaotischen Formel-1-Grand-Prix von Italien sensationell zum Premierensieger gekürt. Der 24-jährige Franzose vom Red-Bull-Zweitteam AlphaTauri profitierte von einer Strafe gegen Weltmeister Lewis Hamilton und setzte sich knapp vor McLaren-Mann Carlos Sainz und Lance Stroll im Racing Point durch. Für Ferrari setzte es ein Doppel-Aus! Sebastian Vettel verhinderte nach Bremsversagen einen Unfall nur knapp, Teamkollege Charles Leclerc gelang dies nicht, er donnerte in den Reifenstapel.