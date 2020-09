Erstmals als Team-Kapitän auf dem Feld - dann musste Martin Hinteregger in Norwegen schon nach 40 Minuten w. o. geben. Weil er zu Beginn mit dem linken Fuß umgeknickt war, zwar noch durchbiss, dann wieder einen Schlag draufbekam. Aber „Hinti“ hatte Glück im Unglück! Nichts gerissen, nichts gebrochen, „nur“ eine starke Prellung des Sprunggelenks. „Ich will am Montag spielen!“, sagt der Kärntner. Verständlich - zumal er gegen Rumänien just an seinem 28. Geburtstag mit der Schleife am Arm in seiner Heimat auflaufen könnte!