Rot-weiß-roter Jubel: Dominic Thiem steht nach dem Sieg über Marin Cilic im Achtelfinale der US Open! Doch das war alles andere als einfach: Der dreifache Major-Finalist gab zu, dass ihn das Match zwischenzeitlich schon an jene bittere Niederlage gegen Juan Martin Del Potro bei den US Open 2017 erinnert hat. Damals hatte Thiem den kränkelnden Argentinier in den ersten zwei Sätzen überrollt, ehe Del Potro noch in fünf Sätzen siegte.