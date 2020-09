„Der Speed in der Lesmo-Kurve ist unglaublich, man muss auf dieser Strecke das richtige Gefühl haben, wo man attackiert“, strahlte Lewis Hamilton nach seiner Rekordrunde im königlichen Park, mit der er seinen Mercedes-Kollegen Valtteri Bottas um 69 Tausendstel auf Platz zwei verwies. „Ich muss mich beim Team sehr bedanken, das war kein einfaches Training - aber wir haben bei dieser Windschattentaktik in den einzelnen Abschnitten ein Super-Timing gefunden, so bekam ich meine freien Runden.“