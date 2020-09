„Jetzt sind erst einmal die Wähler am Zug. Danach werden wir sehen, was möglich ist“ - mit diesen und ähnlichen nichtssagenden Sätzen äußern sich Politiker gerne zu anstehenden Wahlen. Nicht so Vizekanzler Werner Kogler, er bekennt sich klar zu einer Fortsetzung von Rot-Grün in Wien.