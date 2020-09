Bartocci, dessen Restaurant der Italiener im Vorjahr auch besucht hatte, war schon im Vorjahr bei Berrettinis Lauf ins Halbfinale einmal in der Spielerbox gesessen. Nachdem das Restaurant dieses Jahr von einem Feuer zerstört worden ist, kündigte Berrettini an, dass er dem Mann „ein bisschen aushelfen“ werde. Berrettini trifft nun auf den starken Russen Andrej Rublew. Ob er dann wieder auf Court 17 spielen wird, wo man Bartoccis Anfeuerungsrufe hören kann? „Aber warum nicht, das wäre großartig und es wäre nett, ihn wieder zu hören“, so Berrettini.