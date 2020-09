Drei Motorradfahrer wurden am Samstag von einem Auto auf der Drautalstraße abgeschossen. Wegen Sekundenschlafs war der Lenker auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Biker wurden in eine Böschung geschleudert und schwer verletzt. Am Samstag haben sich vier weitere Motorradunfälle mit Schwerverletzten ereignet.