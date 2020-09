Fünf tote Kinder und die Frage nach dem Warum: Nachdem am Donnerstag die Leichen von zwei Buben und drei Mädchen im Alter von einem bis acht Jahren in einer Wohnung im deutschen Solingen gefunden worden waren, steht die Mutter unter Mordverdacht. Die 27-Jährige soll ihre Kinder zuerst betäubt und dann erstickt haben. Der älteste Sohn überlebte, da er sich zur Tatzeit in der Schule befand. Von ihrem letzten Mann, dem Vater von vier der sechs Kinder, lebte die Frau getrennt. Die Ermittler beschrieben die Familie als „zerrüttet“ - und auch die Behörden waren in der Vergangenheit mehrfach tätig geworden.