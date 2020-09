Der 50-Jährige stieg bereits am Freitag mit seinen beiden Kindern vom Naturfreundehaus in Rauris zum Hohen Sonnblick auf 3106 Metern Seehöhe auf. Alle drei waren gut ausgerüstet mit Klettergurt, Seil, festen Bergschuhen und Steigeisen unterwegs. Nach der geplanten Nächtigung am Zittelhaus stiegen die drei Bergsteiger am Samstag wieder ab. Da sie nicht mehr über den Grat absteigen wollten, bogen sie davor nach rechts über steile Altschneefelder ab. Von dort wollten der Vater mit seinen Töchtern direkt auf das Goldbergkees absteigen, was die Familie aber nicht mehr alleine bewältigen konnte.