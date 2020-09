Wer über Salzburger Fußball spricht, denkt zuallererst an die Bullen. Neben dem Bundesliga-Krösus gibt es mit Farmteam Liefering einen zweiten Klub, der großzügig vom Brausekonzern alimentiert wird. Während jedoch in der Elf von Coach Jesse Marsch in der letzten Saison kein einziger waschechter Salzburger zu Einsatzzeiten kam, setzen Teams aus anderen Bundesländern umso mehr auf Kicker, die dem Salzburger Fußballverband zuzuordnen sind. Allen voran jene aus Oberösterreich.