Sanitäter zu Tränen gerührt

Die ersten Minuten eines neuen Lebens beschreibt der sichtlich gerührte Geburtshelfer Lukas so: „Nachdem mir Alexander und Leonie von der Wagengeburt, die sie in der vorigen Woche betreuen durften, erzählt hatten, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich selbst so bald in die Rolle der Hebamme schlüpfen würde. Das Erste, was Emilia machte, war, über beide Ohren zu grinsen. Das hat mich zu Tränen gerührt.“