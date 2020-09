Zwei Großbaustellen auf der Südautobahn zerren seit Wochen an den Nerven der Autofahrer. Doch damit ist bald Schluss. Die Arbeiten bei Techelsberg biegen bereits in die Zielgerade. Auf dem Packsattel soll im November die Fertigstellung erfolgen. Rund 41 Millionen Euro werden in die Sanierungsarbeiten investiert.