„Hier gehört ein Briefkasten her“

„Bei den Rindern auf der Kirschen dachte ich mir, hier gehört ein Briefkasten her. Einfach so als Gag, ich weiß nicht warum.“ Zu einem befreundeten Briefträger sagte Robert: „Ich benötige ein altes Postkastl.“ Und als Antwort bekam er: „Wir haben eh jede Menge davon.“