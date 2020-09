Rund 30 Prozent der touristischen Wertschöpfung stammen von Radlern. „Der Radsport hat das größte Potenzial zur Weiterentwicklung. Deswegen müssen wir den Naturraum, der uns zur Verfügung steht, wohl überlegt verwenden“, sagt Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol. Dazu zähle auch der Weg zur Karlsbader Hütte. Vom Sportplatz in Tristach geht es in die Bergwelt der Dolomiten. Das Ziel der Tour, die Karlsbader Hütte, liegt direkt beim Laserzsee in 2260 Meter Höhe.