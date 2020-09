„Das war vielleicht abzusehen“

„Ich wurde rausgeschickt. In dem Moment, wo man über die Linie fährt, hat man nicht so viel Auswahl mit der Minimumzeit“, erklärt der Deutsche weiter. „Ich denke, wir hätten einfach später rausfahren sollen.“ Eine glasklare Kritik des vierfachen Weltmeisters an das Team und Teamchef Mattia Binotto. Denn, so Vettel weiter: „Ich warte ja nur bis ich das Okay bekomme. Es war aber vielleicht auch vorhersehbar, dass es ein bisschen eine Stresssituation geben wird. Und genau das hat uns dann eben getroffen."