Ob der Legionär von Eintracht Frankfurt am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) im ersten Heimspiel der Nations League gegen Rumänien spielen kann, ist weiterhin fraglich. Hinteregger, der am Spieltag seinen 28. Geburtstag feiert, wird vorerst individuell behandelt. Am Sonntagabend in der Abschlusseinheit vor der Partie in Klagenfurt will der Kärntner versuchen, ins Training einzusteigen.