So bedroht sind alle Gletscher in den Alpen, selbst die bekannte Pasterze am Großglockner ist keine Ausnahme. Gatt will das nicht hinnehmen. Inspiriert von Greta Thunberg und ihrer „Fridays for Future“-Bewegung hat er die „Climbers for Future“, also die Kletterer für eine gute Zukunft, gegründet. „Wir sind Menschen, denen die alpine Natur am Herzen liegt“, so Gatt.