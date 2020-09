In Wien profitieren alle Menschen je nach Lebens- und Einkommenssituation in unterschiedlicher Intensität von sozialstaatlichen Leistungen. Sei es die Familienbeihilfe, der Gratis-Kindergarten oder die Arbeitslosenversicherung. Wie wichtig das soziale Netz ist und dass es in Wien (noch) hält, hat die Corona-Krise gezeigt. So hat sich die Zahl der Bezieher der Mindestsicherung von März (129.576) bis Juli (133.599) stark erhöht. „In Wien zählen Solidarität und Miteinander. Wir bieten allen Menschen Sicherheit, auch jenen, die nicht zu den ,Leistungsträgern‘ zählen“, betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).