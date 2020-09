In Wahrheit hat der Fernsehauftritt Rendi-Wagners die breite Masse weder im Guten noch im Schlechten aufgeregt. Sie läuft Gefahr, mit ihrer Partei den Stellenwert „Ja eh, die gibt’s noch!“ zu bekommen. Sogar nach dem Erfolg in der Wien-Wahl – da könnte die SPÖ rund doppelt so viele Stimmen erhalten wie der Zweitplatzierte – wird dank des Wieners Deutsch & Co. das bundespolitisch als „Rendi-Wagner war halt auch dabei!“ rüberkommen.