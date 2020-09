Laut Obduktion wurde Eleonore A. (81) erst zwei Tage nach ihrem Tod gefunden. Aufgrund der hohen Anzahl an Stichen vermuten die Ermittler eine Beziehungstat hinter dem grausamen Mord an der pensionierten Bankbeamtin. „Wie lange die Ermittlungen noch andauern, kann man nicht absehen“, so Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Aber ungelöste Mordfälle sind in Österreich laut Polizei sehr unwahrscheinlich. Dennoch gab es davon in den letzten 20 Jahren zumindest sechs in Salzburg.