Am Karawankentunnel in Kärnten, einem Grenzübergang zu Slowenien, staute es sich im Urlauberverkehr erneut. Laut Auskunft der Autobahninspektion Villach betrug die Wartezeit zu Mittag bei Ein- und Ausreise jeweils etwa eine Stunde. Bei der Einreise aus Italien am Grenzübergang Thörl-Maglern gab es weniger Verkehr, hier mussten Einreisende mit Verzögerungen von maximal einer halben Stunde rechnen.