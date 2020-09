„Krone“: Herr Drexler, wie bewerten die Eltern die am Freitag in Innsbruck präsentierten Maßnahmen für das kommende Schuljahr?

Christoph Drexler: Mit der Grundausrichtung sind wir zufrieden, weil großflächige Schulschließungen vermieden werden sollen. Wir hoffen auf so wenig Heimunterricht wie möglich. Im Detail gibt es aber noch viele Fragen zu klären: Etwa, wie in der Praxis mit Kindern aus Risikogruppen oder aus Familien, in denen Risikogruppen leben, umgegangen wird. Derzeit schaut es so aus, dass diese Kinder daheimbleiben können, aber sich selbst um den Lernstoff kümmern müssen - so, als wären sie krank. Das ist keine Lösung für Familien. Kein Kind darf benachteiligt sein, weil es vielleicht in eine Risikogruppe fällt. Dafür muss gesorgt sein.