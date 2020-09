60 Jahre später könnte diese Analyse nicht zutreffender sein. Es stellt sich die Frage, an welchem Wendepunkt der Geschichte wir angekommen sind? Dass da draußen in sehr naher Zukunft eine neue Zeit auf uns wartet, das spüren wir täglich. Am Arbeitsplatz, am Stammtisch, im Gespräch mit den Kindern, beim Lesen der Zeitung. Alles ist in Bewegung. Corona, ungelöste Konflikte innerhalb und außerhalb Europas, demokratische Rückschritte in der EU, Flüchtlingsbewegungen und ein Abschwung der österreichischen Wirtschaft - im Paarlauf mit der Weltweltwirtschaft -, der schon im Herbst, spätestens aber 2021 Eruptionen in unser aller Arbeitsleben erzeugen wird. Wir können das jetzt beklagen, uns dem Schicksal ergeben, den schweren Zeiten ängstlich entgegenblicken. Oder wir nutzen diese Zeiten und brechen zu neuen „Planeten“ auf. Am Anfang steht immer ein politischer Impuls. Eine echte Rede an die Nation mit wenigstens einer großen Vision. Dazu ein kompetentes Team. Verbunden mit dem Versprechen einer ganzen Nation, den neuen jungen Entdeckerinnen und Entdeckern in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung, Kultur, Politik, Medien, Sport den vollen Rückhalt zu gewähren, damit vieles möglich wird.