Mehr als 100.000 Pflegekräfte fehlen

In einem halben Jahr will er in die Umsetzung gehen. Laut Berechnungen braucht Österreich bis 2030 mehr als 100.000 zusätzliche Pflegekräfte. Der Minister sieht in den aktuell hohen Arbeitslosenzahlen die Chance, mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. Pflegende Angehörige sollen entlastet werden. Anschober spricht etwa von einem oder mehreren Urlaubstagen mit gesetzlichem Anspruch.