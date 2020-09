Prachtvoller Bildband

Heimo Hofgartner von der multimedialen Sammlung am Museum für Geschichte hat diesen Fund aufgearbeitet und Teile daraus auch schon in einer Ausstellung gezeigt. Jetzt ist im Grazer Clio Verlag unter dem Titel „Franz Fauth:: Fotograf, Musiker und Bauer aus der Weststeiermark“ ein prachtvoller Bildband erschienen, der die Arbeiten des wohl ersten professionellen Fotografen der Weststeiermark in all ihrer Pracht zeigt.