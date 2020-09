Außerdem kam es zu Fehlbelastungen. Ich will das an einem Beispiel erklären: Bei Schmerzen im rechten Kniegelenk etwa wird quasi automatisch eine Schonhaltung eingenommen, durch die es dann aber zu einem Überstrapazieren und zu Schmerzen im linken Kniegelenk kommen kann. Was in der Folge natürlich eine Therapiekonzept-Erweiterung bedingt. Und Fakt ist leider auch: Manche Patienten lehnten es im Lockdown völlig ab, sich in Spitälern behandeln zu lassen, aus Angst, sich dort mit Covid-19 zu infizieren. Besonders die Älteren unter ihnen gerieten dadurch in einen komplexen Kreislauf; das ständige Zuhausesein verursachte letztlich nicht nur körperliche, sondern auch psychische Probleme. Denn Einsamkeit nagt an der Seele. Trotz der Gefahr, die Corona für uns alle bedeutet: Unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen werden wir es schaffen, Patienten auch in Pandemie-Zeiten bestens zu behandeln und zu betreuen.