Danach führt uns Gerhild Leljak, die als Mitarbeiterin der Pressestelle einen „Uni-Graz-Guide“ verfasst hat, durch einen der dunklen und stickigen historischen Geheimtunnel, der das Hauptgebäude mit dem Resowi-Zentrum am Universitätsareal verbindet. Gerüchtehalber wurde so mancher Politiker in der Vergangenheit nach wütenden Studentenprotesten durch einen der unterirdischen Gänge in Sicherheit gebracht.