Für große Aufregung hat die erste Schaltung der Corona-Ampel am Freitag gesorgt: Nicht nur, weil die Voraussetzungen für verschärfte Maßnahmen noch nicht in den gesetzlichen Rahmen gegossen sind, sondern auch, weil die Gelb-Einstufung etwa von Linz oder des ganzen Tiroler Bezirks Kufstein für viele nicht nachvollziehbar ist. Während die Opposition von einem „Murks“ spricht oder davon, dass die Regierung einfach nur eine „Lust“ habe, „rote Städte gelb einzufärben“, wie Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) es ausdrückte, ist für Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei der Ampel „das Endstadium nicht erreicht“. Er will regionaler differenzieren, auch innerhalb von Bezirksgrenzen.