Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Christoph Grabenwarter, zeigt ein gewisses Verständnis dafür, dass Gesetze und Verordnungen in der Corona-Krise so mangelhaft gestaltet waren, dass sie vom Höchstgericht aufgehoben werden mussten. Es habe sich um eine spezielle Situation gehandelt, in der sich die türkis-grüne Regierung befunden habe. So sei Gesundheitsminister Rudolf Anschober auch erst kurz im Amt gewesen, meinte Grabenwarter am Samstag im Ö1-„Mittagsjournal“.