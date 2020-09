In einem Schreiben informierten die ÖBB jüngst die Anrainer über das geplante Vorhaben. Demnach müssten die Baumkronen für den Bau des Bahnsteigs entfernt werden. Ohne diese seien die Kastanienbäume aber nicht lebensfähig. Mitte des Monats soll es nun soweit sein und die Motorsägen werden aufheulen. Die kleinen Oppositionsparteien ALI und Gerechtes Innsbruck kündigen für diesen Fall Widerstand an. „Zur Not ketten wir uns an die Bäume, so wie früher die Grünen“, schildert GR Gerald Depaoli.