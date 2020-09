Was passiert derzeit an den Grenzen? „Man muss seinen Reisepass herzeigen. Wenn man aus Ex-Jugoslawien - ausgenommen Slowenien - kommt, muss man einen negativen Covid-Test vorweisen, der maximal drei Tage alt sein darf“, so der Experte. Wie streng die Kontrollen verlaufen, hänge von den Beamten ab. Als Nachweis für das Herkunftsland reiche meist eine Tankrechnung oder sonstige Belege.