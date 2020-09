Wieder ereigneten sich in den Tiroler Bergen folgenschwere Unfälle. Am Donnerstagvormittag stürzte ein Deutscher (61) im Wilden Kaiser rund 150 Meter ab, abends verunglückte ein Einheimischer auf ähnliche Weise am Adlerweg in Vomp. Und am Freitag stürzte ein 74-Jähriger im Tannheimer Tal über eine Felswand in den Tod. Alpinexperte Mike Rutter schlägt Alarm, dass vor allem vielen Touristen die theoretischen Kenntnisse zur wichtigen Tourenplanung fehlen.