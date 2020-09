US-Präsident Donald Trump soll sich mehrfach abschätzig über im Ersten Weltkrieg gefallene US-Soldaten geäußert haben. Sie sollen „Trottel“ und „Verlierer“ gewesen sein. Dies behaupten das Magazin „The Atlantic“ und mehrere Mitarbeiter des Pentagon. Trump selbst weist die Vorwürfe zurück. Nun rückt auch First Lady Melania aus und verteidigt ihren Ehemann. Auf Twitter schrieb die 50-Jährige am Freitag: „Der Artikel ist nicht wahr.“ Dass sich die First Lady an „Fake News“-Diskussionen beteiligt, ist eher eine Seltenheit.