Nach seiner Kritik am engen Spielplan und der durchgehend hohen Belastung bis zur Fußball-EM im Sommer 2021 ist Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw selbst gefordert. Er muss bis zum Anstoß des zweiten Nations-League-Spiels am Sonntag gegen die Schweiz herausfinden, „wer sich in der Lage fühlt, im Vollbesitz der Kräfte zu sein“, wie Löw die Anforderung an die Startelfspieler formulierte. Die Situation sei derzeit selbst für erfahrene Profis nicht einfach, betonte der Dortmunder Emre Can: „Keiner hat so eine Situation schon gehabt, einige kommen direkt aus dem Urlaub, andere hatten eine kürzere Vorbereitung.“