Der in den USA inhaftierte mexikanische Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman hat Berufung gegen seine lebenslange Haftstrafe eingelegt. „Chapo Guzmans Strafverfolgung wurde durch ungezügelte Exzesse und Übertreibungen sowohl der Regierung als auch der Justiz beeinträchtigt“, schrieb Guzmans Anwalt Marc Fernich in dem am Freitag eingereichten Berufungsantrag.