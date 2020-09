„Durchreise durch Mittelmeerländer nur mäßige Belastung“

Dass die Mittelmeerländer Italien und Griechenland in der Flüchtlingsfrage eine höhere Last tragen würden als etwa Österreich, ließ der ÖVP-Chef nicht gelten: „Nein, das ist falsch. Wenn Flüchtlinge wie in Italien nur durch ein Land durchreisen, stellt das eine mäßige Belastung dar. Mittlerweile ist die Zahl der Flüchtlinge stark zurückgegangen. 2020 stellten hier bis Ende Juli 6500 Personen Asylanträge.“ Zudem dürfe sich die EU in der Flüchtlingsfrage von Türkeis Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht „erpressen“ lassen.