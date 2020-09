15-Jährige starb an Benadryl-Überdosis

Rebekah hatte Glück und konnte bereits am nächsten Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Chloe Marie Phillips aus Blanchard im US-Staat Oklahoma war dies nicht vergönnt. Die 15-Jährige starb, wie erst jetzt bekannt wurde, in den frühen Morgenstunden des 21. August an den Folgen einer Überdosis Benadryl.