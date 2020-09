In Abentau-Fischbach hatten die Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen alle Hände voll zu tun: Ein Autofahrer kam gegen 1.39 Uhr mit seinem Wagen unmittelbar nach der Ortseinfahrt in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.