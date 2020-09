Für Christoph Baumgartner ist am Freitag ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen. „Mein erstes Spiel in der Nationalmannschaft war ein richtig geiles Gefühl. Das ist das, wovon ich als kleiner Bub immer geträumt habe“, erzählte der Hoffenheim-Profi nach dem 2:1-Erfolg des ÖFB-Teams zum Nations-League-Auftakt in Oslo gegen Norwegen.