Niederösterreich meldete 30 Neuinfektionen, Vorarlberg wie die Steiermark 14, das Burgenland sechs, Salzburg vier und Kärnten zwei. Die aktiven Fälle stiegen damit auf 3524 betroffene Personen an. Die 7-Tages-Inzidenz - also die Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen - pro 100.000 Einwohner ist in Österreich auf 25 angestiegen - in Wien sogar auf 55.