Ein völlig anderes Gesicht! Beim von Cincinnati nach New York verlegten Turnier der 1000er-Serie hatte Dominic Thiem vor zehn Tagen eine bittere Pleite erlitten, bei den US Open kehrte er auf die Erfolgsstraße zurück. Für Physiotherapeut Alex Stober keine große Überraschung. „Das war ein blöder Ausrutscher, das kommt bei ihm zum Glück sehr selten vor“, erklärte der Deutsche, „bei den US Open spielt er wieder seine Normalform aus. Die ersten beiden Siege in New York waren sehr positiv.“