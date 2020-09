Eine Explosion in einer Moschee in Bangaldesch hat am Freitag mindestens 16 Tote und Dutzende weitere Verletzte gefordert. Unter den Toten ist auch ein siebenjähriger Bub. Ursache dürfte ein Gasleck gewesen sein. Da auch sechs Klimaanlagen detoniert waren, untersuchten auch Bombenexperten der Polizei den Explosionsort.