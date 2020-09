Von wegen die Abschaffung des Party-Modus führt zu mehr Konkurrenz! Mercedes kann sich im Qualifying auch ohne „Party-Modus“ - also ohne Motoren-Zusatzleistung - in Monza locker absetzen. Lewis Hamilton raste erneut zur Pole Position. Eine böse Blamage setzte es indes für die beiden Ferraris. Sebastian Vettel startet am Sonntag von Rang 17, Charles Leclerc vom 13. Startplatz. Zum ersten Mal seit 1984 schaffte es damit kein Roter in Monza unter die ersten zehn in der Startaufstellung.