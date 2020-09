Seit Freitag liegt das positive Testergebnis vor. „Im Zuge des Contact-Tracings stellte sich heraus, dass die im Nachhinein positiv getestete Person sich im potenziell ansteckungsfähigen Zeitraum am Mittwoch, 2. September, zwischen 8 und 12 Uhr im Lokal ,Tanzbodenalm‘ in Söll aufgehalten hat und dort ihrer Arbeit nachgegangen ist“, heißt es in einer Aussendung des Landes.